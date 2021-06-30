Dağ evini tıbbi ve aromatik bitkiler müzesine dönüştürdü Kahramanmaraş’ta dağ evinde yaşayan Mustafa Uludağ, 150 çeşit tıbbi aromatik bitki toplayarak kavanozlarda muhafaza ediyor

Kahramanmaraş’ta dağ evinde yaşayan Mustafa Uludağ, tıbbi ve aromatik bitkileri toplayarak koleksiyon yapıyor.

Kahramanmaraş şehir merkezine 20 kilometre uzaklıkta yer alan Ahır Dağı’ndaki bağ evinde hayatını sürdüren emekli Mustafa Uludağ, 2 yıldır dağda tıbbi ve aromatik bitkiler toplamaya başladı. Okuduğu kitaplardan faydalanan Uludağ, topladığı tıbbi aromatik bitkileri cam kavanozlarda muhafaza ediyor.

Şu ana kadar 150 çeşit aromatik bitki biriktirdiğini söyleyen Uludağ, “Son iki yıldan beri tıbbi ve aromatik bitkilerin koleksiyonunu yapmaya çalışıyorum. Hepsinin üzerinde tarih ve isimleri yazılı. Bunlar sadece koleksiyon olarak saklıyorum. Biraz da bunların yedeklerini bekliyorum gelen giden oluyor ve onlara yardımcı olmaya çalışıyorum. Hedefim 400 adete çıkartmak. Ülkemiz bitkisel açısından çok zengin, ben de devamlı Ahır Dağı bölgesinde yaşıyorum. Burada oldukça geniş tıbbi aromatik popülasyonu var. Tabi bunların her birinin ayrı ayrı zamanları var. Şu anda en verimli çiçeklerin toplanabileceği zaman şimdi ama asla doğaya zarar vermiyoruz. Ama yeteri kadar alıyorum çünkü doğadaki arılar ve canlılar da bu çiçeklerden faydalanıyor. Biz doğaya saygılı olacağız ve nimetlerinden de faydalanacağız" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.