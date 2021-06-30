Kahramanmaraş’ta cami tuvaletinde cinayet

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Kahramanmaraş’ta 80 yaşındaki yaşlı adam, 72 yaşındaki kişiyi cami tuvaletinde tabanca ile vurarak öldürdü.



Edinilen bilgiye göre olay, Onikişubat ilçesi Serintepe Mahallesi Serintepe Camii'nde meydana geldi. İddiaya göre, caminin tuvalet girişindeki merdivenlerde meydana gelen olayda; Fahrettin Y. (72) tabanca ile vurularak öldürüldü.

Yapılan araştırmada şüphelinin M.Y. (80) isimli şahıs olduğu tespit edilirken, şüpheli şahıs polis ekiplerince suç aleti tabanca ile birlikte yakalandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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