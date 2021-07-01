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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Afşin'de Rabia Parkı kapılarını açıyor

İHA

Afşin'de Rabia Parkı kapılarını açıyor

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, 1 Temmuz’da başlayacak kademeli normalleşmenin üçüncü etabıyla birlikte mesire alanlarının da hizmete açıldığını söyledi.
Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirlenen kural ve esasları yerine getirerek normalleşme sürecine devam edilmesi gerektiğini aktaran Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, “1 Temmuz itibariyle kademeli normalleşmenin üçüncü etabına geçtik ve neredeyse tüm kısıtlamalar kalkıyor. İlçemizdeki mesire alanları vatandaşlarımızın hizmetine tekrar açılıyor. Bu haberi vermekten dolayı sevinçliyim. İnşallah yeni tip korona virüs salgınını tamamen atlatacağız. Bizi evlerimize kapatan, kısıtlamalar altında hayat yaşamamıza neden olan korana hastalığıydı. Bu salgının çözümleri de maske, mesafe, hijyen ve aşıdan geçmekte. Özellikle tüm hemşerilerimizi bu günlerimizin devam etmesi için, hep beraber bir arada olabilmemiz için aşı olmaya davet ediyorum. Bu illeti tüm Afşin olarak, Türkiye olarak birlikte atlatalım” diye konuştu.
Korona virüs tedbirleri kapsamında faaliyetlerine ara veren tüm iş yerleri ve işletmelerin 1 Temmuz'dan itibaren tekrar açıldığını belirten Güven, şunları söyledi:
“Geçtiğimiz yıldan buyana ilçemizdeki tüm mesire alanlarımız kapalıydı. Kapalı olan dönemde Rabia Parkı içerisinde belediyemiz olarak hizmetlerimize devam ettik. Özellikle çocuklarımız için yeni oyun grupları getirdik. Lavanta fotoğraf platomuzu daha çok genişlettik. İlçemizde üretilen lavantaların işleneceği kozmetik ürün tesisimizin inşaat çalışmaları devam ediyor. Temmuz ayı içerisinde başka il ve ilçelerden turizm kafileleri gelecek ve lavanta tarlalarımızın fotoğraflarını çekecekler. Rabia Parkı hiç olmadığı kadar ziyaretçilerini özledi. Vatandaşlarımız yine buraya gelecekler ve maske, mesafe ve hijyen kuralları çerçevesinde Rabia Parkımızı dolduracaklar” dedi.

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