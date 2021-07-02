Anaokulu öğrencileri ebru sanatı ile tanıştı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Anaokulu öğrencileri ebru sanatı ile tanıştı

İHA

Anaokulu öğrencileri ebru sanatı ile tanıştı

Kahramanmaraş’ta anaokulu öğrencileri ebru sanatı ile tanıştı.
Dulkadiroğlu ilçesindeki Kahramanmaraş Anaokulu öğrencilerine sanatı sevdirmek ve ebru sanatını tanıtmak için sosyal sorumluluk projesi kapsamında ebru sanatının inceliği öğretildi. Eğitmen Nihal Kesici, “Çocuklara sanatı sevdirmek ve günümüzde çok da popüler olmayan ebru sanatını tanıtmak istedik. Ebru sanatının en büyük inceliği ise sabrı öğretiyor. Çocuklar ebru sanatıyla buluştuklarında çok mutlu oldular. Onların o heyecanı görülmeye değerdi. Minik yüreklerle bir arada olmaktan bizlerde mutluluk duyduk” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kahramanmaraş'ta balık adamlardan dalgıçlık eğitimi
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta balık adamlardan dalgıçlık eğitimi
'Dünyanın en saçma binası'nın kapı ve pencerelerini çalarken yakalandılar Kahramanmaraş'ta Kurban Bayramı sonrası yıkılacak olan İl Özel İdare İş Merkezi'ndeki iş yerlerinin kapı, kalorifer petekleri, pencere ve demir aksamları çalmak isteyen kişiler mahalle bekçileri tarafından yakalandı Hırsızlık olayını gerçekleştiren zanlının çaldığı eşyaları kamyonete yüklerken 18 yaşından küçük çocukları hamal olarak kullandığı belirlendi
YEREL HABERLER 'Dünyanın en saçma binası'nın kapı ve pencerelerini ...
Kaldırımdaki çöp kutusunu söküp götürdü
YEREL HABERLER Kaldırımdaki çöp kutusunu söküp götürdü
18 yıl hapis cezası ile aranan firari yakalandı
YEREL HABERLER 18 yıl hapis cezası ile aranan firari yakalandı
Başkan Mahçiçek’ten KMTSO üyelerine Expo 2023 sunumu
YEREL HABERLER Başkan Mahçiçek’ten KMTSO üyelerine Expo 2023 sunumu
Nilüfer çiçekleri kurtarıldı Nilüfer Gölü ve çevresinden tonlarca atık ve çöp toplandı
YEREL HABERLER Nilüfer çiçekleri kurtarıldı Nilüfer Gölü ve ...
Afşin'de Rabia Parkı kapılarını açıyor
YEREL HABERLER Afşin'de Rabia Parkı kapılarını açıyor
Kahramanmaraş’ta gün doğumu ve batımı görsel şölen oluşturdu
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta gün doğumu ve batımı görsel şölen ...
Kahramanmaraş'ta 422 kök Hint keneviri ele geçirildi
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta 422 kök Hint keneviri ele geçirildi
Kahramanmaraş’ta işçi servisi devrildi: 10 yaralı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta işçi servisi devrildi: 10 yaralı
Süt sağarken elektrik akımına kapılan kadın öldü
YEREL HABERLER Süt sağarken elektrik akımına kapılan kadın öldü
Kahramanmaraş’ta cami tuvaletinde cinayet
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta cami tuvaletinde cinayet
Eski buzdolabına kenevir ekmiş
YEREL HABERLER Eski buzdolabına kenevir ekmiş
Minik Sidar’ın gülüşünü solduran magandaya 25 yıl hapis
YEREL HABERLER Minik Sidar’ın gülüşünü solduran magandaya 25 yıl ...
LGS birincisi Özge: Disiplin çok önemliydi
YEREL HABERLER LGS birincisi Özge: Disiplin çok önemliydi
Dağ evini tıbbi ve aromatik bitkiler müzesine dönüştürdü Kahramanmaraş’ta dağ evinde yaşayan Mustafa Uludağ, 150 çeşit tıbbi aromatik bitki toplayarak kavanozlarda muhafaza ediyor
YEREL HABERLER Dağ evini tıbbi ve aromatik bitkiler müzesine ...
Kahramanmaraş'ta kaçak sigara operasyonu
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta kaçak sigara operasyonu
Kahramanmaraş’ta ressamlar okul duvarlarını süslüyor
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta ressamlar okul duvarlarını süslüyor