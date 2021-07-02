"Kendi Lezzetini Keşfet" yarışmasını kazananlara hediye sepeti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kahramanmaraş'ta sosyal medya hesaplarında başlatılan “Kendi Lezzetini Keşfet” yarışmasında kazananlara hediyeler verildi.

Onikişubat Belediyesi “expo2023kahramanmaras” sosyal medya hesaplarından başlattığı “Kendi Lezzetini Keşfet” yarışmasıyla Kahramanmaraş’a özgü yemekleri sofralarında fotoğraflayıp paylaşanlar arasından yaptığı çekilişte kazanan takipçilerine yöresel lezzet sepeti hediye etti.

İçerisinde tarhana, pul biber, fıstık ezmesi, expo logolu kupa bardak, anahtarlık ve rozetten oluşan yöresel lezzet sepetini alan şanslı takipçiler Onikişubat Belediyesi’ne ve Başkan Hanefi Mahçiçek’e teşekkür ettiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.