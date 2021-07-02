Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Narkotik polisi sokakta uyuşturucu sattığı tespit edilen şüpheliyi takibe aldı. Yapılan takipte R.K. ve yüklü miktarda uyuşturucuyu piyasaya sürmek üzere olan C.Ö. isimli şüphelileri suçüstü yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli olarak gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 2 şüphelinin araçlarında ve ikametlerinde narkotik köpeği “ALFİ” ile yapılan aramada 4 kilo 50 gram sentetik kanebinoid Bonzai maddesi ve çeşitli miktarlarda farklı uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Operasyonlarda yakalanıp adli mercilere sevk edilen C.Ö.(64) ve R.K. (33), isimli şüpheliler çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

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