Silahlı kavganın ortasında kalan şahıs hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ta çıkan silahlı kavganın ortasında kalan 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Dulkadiroğlu Karaziyaret Mahallesi'nde Osman C. (54) isimli şahıs ile bozuk kavun sattığı gerekçesi ile geri götürdüğü kavunu almayan pazarcılar arasında kavga çıktı. Daha sonra av silahını alarak tekrar mahallede kurulu pazarcıların yanına giden Osman C. o sırada kavganın arasında kalan komşusu Nazmi Zorkun (57) isimli şahıs av silahı ile ağır yaralandı.

Olay yerinde bulunan Ferhat Z. (13) ve Özgür S. (28) isimli şahıslar da av tüfeği ile kazayla yaralandı. Ağır yaralanan Nazmi Zorkun tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Osman C. suç aleti silahla birlikte ve kavgaya karışan 4 pazarcı yakalandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.