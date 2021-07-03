Uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik olarak düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 1’i tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Afşin ilçe merkezinde uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik olarak yaptıkları çalışmada uyuşturucu madde kullanan 4 şahsı gözaltına aldı. Bu şahıslar hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem yapıldı. Narkotik ekipleri, operasyonun devamında adli makamlardan alınan yakalama kararına istinaden 3 şahsı daha gözaltına aldı. Yapılan her iki operasyonda satışa hazır paketler halinde 0.86 gram bonzai maddesi ile 2,35 gram kubar esrar, uyuşturucu madde kullanmaya yarayan düzenek ve 8 adet tabanca mermisi ele geçirildi. Şüphelilerden 4’üne uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem uygulandı. Diğer 3 şüpheli ise uyuşturucu madde ticareti yapmak suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.
Afşin Sulh Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden 1’i tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi. 2 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.