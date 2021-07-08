Ilıca kaplıcalarına ulaşım kolaylaştı

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Kahramanmaraş’ta sağlık turizminin uğrak noktalarından olan ılıca kaplıcalarına ulaşım sağlayan güzergahta genişletme ve sıcak asfalt çalışmaları tamamlandı. Yaklaşık 3 milyonluk yatırımla hayata geçirilen çalışmalarla bölgeye ulaşım daha güvenli hale geldi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler, Onikişubat ilçesi Ilıca Mahallesinde yol genişletme çalışmalarının ardından sıcak asfalt çalışmalarını da tamamladı.

Büyükşehir sorumluluğundaki güzergâhta tamamlanan çalışmalar neticesinde sağlık turizminin uğrak noktalarından olan kaplıcalara ulaşım sağlayan arterin genişliği 11 metreye çıkarıldı. Ayrıca tesise ulaşım sağlayan yaklaşık 5 kilometre uzunluğa sahip arterde sıcak asfalt uygulamasıyla ulaşım konforu sağlanmış oldu.

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