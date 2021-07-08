Kahramanmaraş’ta DEAŞ operasyonuna 2 tutuklama

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Kahramanmaraş’ta DEAŞ Silahlı Terör örgütünün finansal faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ Terör Örgütü Üyesi olduğu, örgütün finansal faaliyetleri içerisinde yer aldığı tespit edilen yabancı uyruklu 2 kişi düzenlenen operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınan 2 DEAŞ üyesi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

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