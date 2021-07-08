Kahramanmaraş'ta DEAŞ operasyonu: 2 tutuklama

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Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta polisin düzenlediği operasyonda terör örgütü DEAŞ'a finansal destek sağladıkları öne sürülen yabancı uyruklu 2 kişi tutuklandı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmada yabancı uyruklu 2 kişinin terör örgütü DEAŞ'a finansal destek sağladıkları bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, şüphelileri salı günü adreslerine düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı. Kimlikleri açıklanmayan 2 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından bugün sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine konuldu. DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2021-07-08 18:01:50



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