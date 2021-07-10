Kahramanmaraş’ta 13 kişiden 13 silah ele geçirildi Çeşitli suçlardan aranan 93 kişi yakalandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kahramanmaraş’ta 13 kişiden 13 silah ele geçirildi Çeşitli suçlardan aranan 93 kişi yakalandı

İHA

Kahramanmaraş’ta 13 kişiden 13 silah ele geçirildi Çeşitli suçlardan aranan 93 kişi yakalandı

Kahramanmaraş’ta son bir hafta içinde yapılan çalışmada 13 kişiden 13 adet silah ele geçirilirken, çeşitli suçlardan aranan 93 kişi yakalandı.
Birçok adrese eş zamanlı operasyon yapan polis ekipleri, çeşitli suçlardan aranması bulunan şahısları yakaladı. Yakalanan şahıslar arasında 14 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan M.B. (52), 13 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası olan E.Y.(41) ve 11 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olan V.B’nin de (34) bulunduğu 59 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hakkında yakalama kararı bulunan 33 kişinin ise işlemleri için adliyeye sevk edildiği öğrenildi. Polis ekipleri, havaya ateş eden çoğunluğu sabıkalı silah taşıyan ve olaylarda silah kullanmaya yeltenen kişilere de fırsat vermedi.
Son bir hafta içinde yapılan çalışmalarda, havaya ateş ederken suçüstü yakalanan 2 kişi, sokak üzerinde silah taşırken 7 kişi suçüstü, ikametinde, aracında ve işyerinde silah ele geçirilen 4 kişi yakalandı.
Toplamda 13 şahıstan 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatlı tabanca, 3 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 5 adet kurusıkı tabanca olmak üzere toplam 13 adet silah ve çok sayıda mermi ele geçirildi.
Silahla yakalanan 13 kişiye adli ve idari işlem yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahramanmaraş’a geliyor
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahramanmaraş’a geliyor
Uyuşturucu taciri 8 sanığa 68 yıl hapis cezası
YEREL HABERLER Uyuşturucu taciri 8 sanığa 68 yıl hapis cezası
Kurban Bayramı öncesi dezenfeksiyon çalışması
YEREL HABERLER Kurban Bayramı öncesi dezenfeksiyon çalışması
6 yıl hapisle aranan FETÖ şüphelisi eski polis yakalandı
YEREL HABERLER 6 yıl hapisle aranan FETÖ şüphelisi eski polis ...
Kahramanmaraş'ta yakalanan FETÖ'den aranan eski polis tutuklandı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta yakalanan FETÖ'den aranan eski polis ...
Kahramanmaraş’ta gergedan böceği görüldü
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta gergedan böceği görüldü
Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 3 yaralı Kaza yapan lüks aracın motoru 200 metre uzağa fırladı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 3 yaralı Kaza yapan ...
Kahramanmaraş'ta DEAŞ operasyonu: 2 tutuklama
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta DEAŞ operasyonu: 2 tutuklama
Kahramanmaraş’ta DEAŞ operasyonuna 2 tutuklama
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta DEAŞ operasyonuna 2 tutuklama
Hırvatistan’da Kahramanmaraş’a yoğun ilgi
YEREL HABERLER Hırvatistan’da Kahramanmaraş’a yoğun ilgi
Ilıca kaplıcalarına ulaşım kolaylaştı
YEREL HABERLER Ilıca kaplıcalarına ulaşım kolaylaştı
Tavukları telef olan girişimci kadın yeni tavuklarına kavuştu Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gönderilen 5 bin adet tavuk, kadın girişimciye teslim edildi Tavukları teslim alan Sevim Demir: "Devletimizden Allah razı olsun, Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederim”
YEREL HABERLER Tavukları telef olan girişimci kadın yeni tavuklarına ...
Uzunkaya: Ölümlü iş kazalarında yüzde 41 azalma oldu
YEREL HABERLER Uzunkaya: Ölümlü iş kazalarında yüzde 41 azalma oldu