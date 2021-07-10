Baba ve oğlu baraj göletinde boğuldu Baraj göletine giren baba ve oğlu hayatını kaybetti Önce oğlu sonra kendi boğuldu, yakınları ağıtlar yaktı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Baba ve oğlu baraj göletinde boğuldu Baraj göletine giren baba ve oğlu hayatını kaybetti Önce oğlu sonra kendi boğuldu, yakınları ağıtlar yaktı

İHA

Kahramanmaraş'ta serinlemek için baraj göletine giren baba ve 8 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti.

Baba ve oğlu baraj göletinde boğuldu Baraj göletine giren baba ve oğlu hayatını kaybetti Önce oğlu sonra kendi boğuldu, yakınları ağıtlar yaktı

Kahramanmaraş’ta serinlemek için baraj göletine giren baba ve 8 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre olay, Sır Barajı’nda meydana geldi. Serinlemek için baraj göletine giren yabancı uyruklu 8 yaşındaki Bilal Berko, bir müddet sonra göletten çıkamayınca babası Yusuf Berko da oğlunu kurtarmak için baraj göletine girdi.
Gölet içinde kaybolan baba ve oğlu için ihbar üzerine olay yerine, büyükşehir belediyesi itfaiye su altı arama kurtarma ekibi geldi.
Yaklaşık 40 dakika süren arama sonrası önce 8 yaşındaki Bilal Berko, hemen ardından da baba Yusuf Berko dalgıç ekibi tarafından bulunarak sudan çıkarıldı.
Sır Barajı'nda boğulan baba ve oğul sağlık ekiplerine teslim edildi. Baba ve oğluna sağlık ekiplerince müdahale yapılmasına rağmen hayatını kaybettiği belirlendi.
Baba ve oğlunun cansız bedenleri tıp fakültesi morguna kaldırılırken, yakınları baba ve oğlu için ağıtlar yaktı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şehir meydanı için eski adliye binası yıkıldı, sıra 'dünyanın en saçma binası'nda Kahramanmaraş’ta 35 bin metrekare alana yapılacak meydan projesi için yıkım çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Şehir meydanı için eski adliye binası yıkıldı, sıra ...
Kahramanmaraş’ta 13 kişiden 13 silah ele geçirildi Çeşitli suçlardan aranan 93 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta 13 kişiden 13 silah ele ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahramanmaraş’a geliyor
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahramanmaraş’a geliyor
Uyuşturucu taciri 8 sanığa 68 yıl hapis cezası
YEREL HABERLER Uyuşturucu taciri 8 sanığa 68 yıl hapis cezası
Kurban Bayramı öncesi dezenfeksiyon çalışması
YEREL HABERLER Kurban Bayramı öncesi dezenfeksiyon çalışması
6 yıl hapisle aranan FETÖ şüphelisi eski polis yakalandı
YEREL HABERLER 6 yıl hapisle aranan FETÖ şüphelisi eski polis ...
Kahramanmaraş'ta yakalanan FETÖ'den aranan eski polis tutuklandı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta yakalanan FETÖ'den aranan eski polis ...
Kahramanmaraş’ta gergedan böceği görüldü
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta gergedan böceği görüldü
Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 3 yaralı Kaza yapan lüks aracın motoru 200 metre uzağa fırladı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 3 yaralı Kaza yapan ...
Kahramanmaraş'ta DEAŞ operasyonu: 2 tutuklama
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta DEAŞ operasyonu: 2 tutuklama
Kahramanmaraş’ta DEAŞ operasyonuna 2 tutuklama
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta DEAŞ operasyonuna 2 tutuklama
Hırvatistan’da Kahramanmaraş’a yoğun ilgi
YEREL HABERLER Hırvatistan’da Kahramanmaraş’a yoğun ilgi
Ilıca kaplıcalarına ulaşım kolaylaştı
YEREL HABERLER Ilıca kaplıcalarına ulaşım kolaylaştı
Tavukları telef olan girişimci kadın yeni tavuklarına kavuştu Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gönderilen 5 bin adet tavuk, kadın girişimciye teslim edildi Tavukları teslim alan Sevim Demir: "Devletimizden Allah razı olsun, Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederim”
YEREL HABERLER Tavukları telef olan girişimci kadın yeni tavuklarına ...
Uzunkaya: Ölümlü iş kazalarında yüzde 41 azalma oldu
YEREL HABERLER Uzunkaya: Ölümlü iş kazalarında yüzde 41 azalma oldu