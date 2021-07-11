Başkan Mahçiçek: "Eğitim her zaman bizim önceliğimiz oldu"

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Liselere Geçiş Sınavında (LGS) başarılı olan öğrenci ve ailelerinin katıldığı etkinlikte, “İlçemizde öğrencilerimizi, gençlerimizi önceleyerek yatırım ve projelerimizi gerçekleştiriyoruz” dedi.

Bisiklet ve Yürüyüş Yolu’nda kahvaltıda konuşan Başkan Mahçiçek, eğitim yatırımlarının önemine dikkati çekti. Öğrencilerin uzaktan eğitimle birlikte zorlu bir yıl geçirdiklerini ifade eden Mahçiçek, “LGS'ye hazırlandılar, emek sarf ettiler ve o emeklerinin karşılığını da aldılar. Eğitim her zaman bizim önceliğimiz oldu. İlçemizde öğrencilerimizi, gençlerimizi önceleyerek yatırım ve projelerimizi gerçekleştiriyoruz. Bilgi ve Kültür Evlerimiz, Spor Salonlarımız, yüzme havuzlarımız, bisiklet ve yürüyüş yolumuz ile gençlerimizin eğitim, spor ve eğlence ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Gençlerimizin başarısı, ailelerine ve ülkelerine olan bağlılıkları bu yaşlarda kazanılır. Böyle değerli evlatlara sahip olduğunuz ve böyle evlatlar yetiştirdiğiniz için ailelerimize teşekkür ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum” dedi.

Öğrencilerine isimleri yazılı plaket takdimi ve kitap hediye edildi. Program sonrası öğrenciler ve aileleri gönüllerince bisikletlere binerek eğlendiler.

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