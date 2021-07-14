Kahramanmaraş'ta orman yangını

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Kahramanmaraş'ta ormanlık arazide çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.

Edinilen bilgiye göre yangın, Onikişubat Camlıbel mevkisinde çıktı. İhbar üzerine yangına 10 arazöz, 7 su tankı, 6 ilk müdahale aracı, 3 helikopter ve 80 personel ile müdahale ediliyor.

Yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

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