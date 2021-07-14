Pazarcık'ta vatandaşlar pazarda ve parkta randevusuz aşı oldu

Kahramanmaraş'ta aşı çalışmalarını hızlandırmak amacıyla kalabalığın yoğun olduğu çarşı pazar yeri ve parklarda aşı noktaları oluşturuldu.

Pazarcık ilçesinde aşı çalışmaları kapsamında Pazarcık Belediyesi ve Pazarcık İlçe Halk Sağlığı Müdürlüğü kalabalığın yoğun olduğu noktalarda aşı çalışması yaptı.

İlçe Halk Sağlığı Müdürü Halil İbrahim Başarır, "Vatandaşların aşıya erişimini kolaylaştırmak için ilçemizin kalabalık yerlerine aşı noktaları oluşturduk, salgınla mücadele de aşının önemini vatandaşlarımıza anlatıyoruz. Vatandaşlarımız aşı sırası gelsin veya gelmesin aşı noktalarımızda aşılarını oluyorlar" dedi.

Aşı noktalarını ziyaret eden Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan ise,"Covid19 ile mücadelede Pazarcık Belediyesi olarak seferberlik başlatmış bulunmaktayız. Gün boyu belediye hoparlörlerinden, aşı noktası oluşturulan yerlerde ise zabıta araçlarımızla anonslar yaparak vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyoruz" ifadesini kullandı.

Atatürk Parkı'na kurulan aşı noktasında ilk doz aşısını olan esnaf Vakkas Aras, "İşlerimizin yoğunluğundan dolayı sağlık tesislerine gitmekte zorluk çekiyordum iş yerimin önüne kurulan aşı noktasında randevusuz kolay bir şekilde aşı oldum bize bu imkanı sağlayanlara teşekkür ediyorum" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.