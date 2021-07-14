Kahramanmaraş'ta orman yangını (2)



SOĞUTMA ÇALIŞMASI YAPILIYOR

Kahramanmaraş'ın Çamlıbel Mahallesi'nde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. 200 işçi, 30 arazöz, 3 iş makinesi, 6 helikopter ile 1 uçağın müdahale ettiği yangın bölgesinde soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yaklaşık 30 hektarlık bir alanda etkili olan yangın yerinde incelemelerde bulunan Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç, "Yangın öğle saatlerinde çıktı. Arazi sarp ve aşırı rüzgar vardı. 6 tane helikopterimiz devamlı çalıştı. Yaklaşık 30 tane arazözümüz de çalışmaya devam ediyor. Yangın kontrol altına alındı. Allah'a şükür herhangi bir can ya da mal kaybımız olmadı. Bu, bizim için çok sevindirici bir durum. Soğutma çalışmaları biraz daha sürer" diye konuştu.DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ-Kadir GÜNEŞ-Ahmet KILIÇ

2021-07-14 23:25:05



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