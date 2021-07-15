Yıllara meydan okuyan Süt Pişiren Kalesi

Kahramanmaraş’ta Roma ve Bizans dönemine ait Süt Pişiren Kalesi yıllara meydan okuyor.

Afşin Hurman Çayı’nın kenarında Dokuztay Mahallesi'nde ipek yolunun geçtiği boğazın üzerinde inşa edilen kalenin Roma ve Bizans dönemine ait olduğunu söyleyen AraştırmacıYazar Mehmet Gören, “Hurman (Maravuz) Kalesine ise yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta. Süt Pişiren Kalesi ile Hurman Kalesi arasında tarihi kanallar bulunmaktadır. Dokuztay Mahallesi sakinlerinden edinilen bilgiye göre, yaylalardaki hayvanlardan sağılan sütler bu kalede toplanarak pişirilip hiç soğutulmadan Hurman Kalesinde bulunan askerlere gönderildiği, bundan dolayı da Süt Pişiren Kalesi adını aldığı belirtildi. Afşin Hurman Kalesi ve Süt Pişiren Kalesi aynı zamanda tarihte çok önemli bir yol kavşağındadır. Bu tarihi kaleler Afşin’in tarihine de ışık tutmaktadır” dedi.

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