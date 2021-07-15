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Kahramanmaraş'ta elektrik direğine yuva yapan serçeler, ilgi odağı oldu.

Onikişubat ilçesine bağlı Süleymanlı (Zeytun) Mahallesi'nde bulunan elektrik direği serçelerin yuvası oldu.

Fotoğrafçı Fatih Erben, “Direğe yuva yapan serçelerin fotoğraflarını çekmek istedik. Bu bölge kuş sesleri ile ayrı bir güzel. Kuş sesleri insanı dinlendiriyor ve huzur veriyor. Gelip görmek isteyen doğaseverleri, kuş sesleri ile huzur bulmak isteyenleri bekleriz” dedi.

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