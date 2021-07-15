Park halindeki motosikleti çalan çift tutuklandı

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Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta, park halindeki motosikleti çaldığı güvenlik kamerası görüntülerinden belirlenip, gözaltına alınan M.İ. ve eşi Ö.İ., mahkemece tutuklandı.

Güzelyurt Mahallesi'nde, A.E.'nin evinin önünde park halindeki plakası öğrenilemeyen motosikleti gece çalındı. Hırsızlık ihbarı üzerine çalışma başlatan Dulkadiroğlu Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarının görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan araştırma sonunda motosikletin, M.İ. ve eşi Ö.İ. tarafından çalındığı belirlendi. Adresleri tespit edilen çift, gözaltına alındı. Jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen M.İ. ve Ö.İ., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2021-07-15 15:57:45



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