Kahramanmaraş'ta hırsız karı-koca yakalandı

Kahramanmaraş'ta motosiklet çaldıkları iddia edilen karıkoca gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, olay Güzelyurt Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), Güzelyurt Mahallesi'nde A.E. (46) isimli şahsın evinin kapısının önünden çalınan motosikletin bulunması için çalışma başlattı. Ekipler, araştırma neticesinde motosikletin karıkoca olan M.İ. (38) ve Ö.İ. (20) tarafından çalındığını tespit etti.

Şüpheliler M.İ. ve Ö.İ. emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.

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