Başkan Güngör: “O gece herkes vaktine hazır olmuştu’

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Güngör: “O gece herkes vaktine hazır olmuştu’

İHA

Başkan Güngör: “O gece herkes vaktine hazır olmuştu’

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “O gece milletimizin kendilerini nasıl tankların önüne siper ettiğine şahit olduk. Bizim bu ihaneti ve hainleri unutmamamız lazım. 15 Temmuz gecesi milletimizin direnişini, o gün yaşananları, vatanımızı nasıl savunduğumuzu nesilden nesile aktarmalıyız” dedi.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde şehitlik ziyareti sonrası fotoğraf sergisi açılışına katıldı. Milli İrade Meydanı’nda oluşturulan ve “15 Temmuz Darbe Girişimi” adı taşıyan sergide konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Kahramanmaraş’ımız kadim tarihi ile kurtuluş mücadelesinin öncü şehirlerinden olmuştur. Avukat Mehmet Ali Kısakürek’in kaleme aldığı Âlemi İslam’a Hitap Beyannamesi; ‘Ey Milleti Necibei Osmaniye, bin küsur senelik din elden gidiyor vaktine hazır ol’ cümlesiyle başlayıp ‘Korkma üç beş Fransız sana bir şey yapamaz’ cümleleriyle bitiyor. İstiklal Marşımız ise ‘Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak’ diye başlıyor. Milletimiz ihanete ve zulme maruz kaldığında nasıl bir mücadele yaptığını inancımız, değerlerimiz ve kadim tarihimizde görüyoruz. Hem Âlemi İslam’a Hitap Beyannamesi’nde hem de İstiklal Marşımızda geçen ‘Korkma’ ifadesi bizim inancımızda ve değerlerimizde olan bir ifade” diye konuştu.

"Aziz milletimiz demokrasiye siper oldu"
Demokrasi nöbetinin 5. yıldönümünde tüm vatanda aynı ruhun yaşadığına dikkat çeken Başkan Güngör, “Türkiye Cumhuriyeti, kadim tarihinde birçok kez darbe ve darbe girişimine şahit oldu ancak Fetö terör örgütünün yaptığı gibi büyük bir ihaneti ilk defa gördü. 15 Temmuz günü liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ve milletimizin direnişi bu kalkışmanın başarısızlıkla sonuçlanmasını sağladı. 15 Temmuz günü kalkışma yapan hainler kendilerine göre bir takım hesaplar yapmışlardı ancak Rabbim onların hesaplarını altüst etti. O gece tüm milletimiz vaktine hazır olmuştu. Ömer Halisdemir de vaktine hazır olmuştu ve tam vaktinde hainlerin alnına silahı dayadı. O gece milletimizin kendilerini nasıl tankların önüne siper ettiğine şahit olduk. Bizim bu ihaneti ve hainleri unutmamamız lazım. 15 Temmuz gecesi milletimizin direnişini, o gün yaşananları, vatanımızı nasıl savunduğumuzu nesilden nesile aktarmalıyız. Bu vesileyle bu toprakları bize vatan olarak bırakan ecdadımızı, şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize hayırlı ömürler diliyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kahramanmaraş’ta tekstil fabrikasında yangın
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta tekstil fabrikasında yangın
Kahramanmaraş'ta hırsız karı-koca yakalandı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta hırsız karı-koca yakalandı
Park halindeki motosikleti çalan çift tutuklandı
YEREL HABERLER Park halindeki motosikleti çalan çift tutuklandı
Elektrik direği serçelerin yuvası oldu
YEREL HABERLER Elektrik direği serçelerin yuvası oldu
Otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 2 ağır yaralı
YEREL HABERLER Otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 2 ağır yaralı
Başkan Güngör: "Yapamayacağız hiçbir şeyin sözünü vermedik, ancak verdiğimiz sözleri de neredeyse hepsini gerçekleştirdik" Başkan Güngör, muhtarlar derneğinin seçim toplantısına katıldı
YEREL HABERLER Başkan Güngör: "Yapamayacağız hiçbir şeyin sözünü ...
Yıllara meydan okuyan Süt Pişiren Kalesi
YEREL HABERLER Yıllara meydan okuyan Süt Pişiren Kalesi
Kahramanmaraş'ta orman yangını (2)
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta orman yangını (2)
Kahramanmaraş'ta orman yangını
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta orman yangını
Pazarcık'ta vatandaşlar pazarda ve parkta randevusuz aşı oldu
YEREL HABERLER Pazarcık'ta vatandaşlar pazarda ve parkta randevusuz ...
Elektrik faturası tartışması sonrası kalp krizi ve saldırı suçlaması
YEREL HABERLER Elektrik faturası tartışması sonrası kalp krizi ve ...
Kahramanmaraş'ta orman yangını
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta orman yangını
Kahramanmaraş'ın Koçovası Sarımsağı tescillendi
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ın Koçovası Sarımsağı tescillendi
Can dostlar yeni yuvalarına kavuşuyor
YEREL HABERLER Can dostlar yeni yuvalarına kavuşuyor
Bu mahallede yılda 5 bin bıçak üretiliyor Bıçak ustaları 3 metrenin üzerindeki dev bıçak ile Guinness Rekorlar Kitabı’na girmeyi hedefliyor Kahramanmaraş’ta bıçak üretiminin kalbi Hartlap Mahallesi'nde, yılda 5 bin, Kurban Bayramı öncesi günlük 150 adet bıçak üretiliyor Kahramanmaraş’ın coğrafi işaretli ürünleri arasında yer alan bıçak, ustaların maharetli ellerinde hazırlanarak Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor
YEREL HABERLER Bu mahallede yılda 5 bin bıçak üretiliyor Bıçak ...
Hapis cezası bulunan şahıs metruk binada yakalandı
YEREL HABERLER Hapis cezası bulunan şahıs metruk binada yakalandı
Babacan: 15 Temmuz, iktidarın gücünü tahkim etmesine alet edildi
YEREL HABERLER Babacan: 15 Temmuz, iktidarın gücünü tahkim etmesine ...
Kahramanmaraş’ta kaçakçılık operasyonu
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta kaçakçılık operasyonu
Onikişubat Belediyesi’nin yaz spor okulları açıldı Başkan Mahçiçek: "Yaz okullarımızın çocuklarımıza ve gençlerimize fayda sağlayacağına inanıyorum"
YEREL HABERLER Onikişubat Belediyesi’nin yaz spor okulları ...
Büyükşehir'den Çağlayancerit'te yol çalışması
YEREL HABERLER Büyükşehir'den Çağlayancerit'te yol çalışması
Akedaş elektrik dağıtım personeline saldırı Saldırıda ekibin el terminali kırılırken ekip personeli darp edildi
YEREL HABERLER Akedaş elektrik dağıtım personeline saldırı Saldırıda ...
Kurban pazarında uzun boynuzlu keçilere ilgi büyük
YEREL HABERLER Kurban pazarında uzun boynuzlu keçilere ilgi büyük