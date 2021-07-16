Kahramanmaraş'ta "Çevrim İçi Karma Sergi" düzenlenecek

Kahramanmaraş'ta EXPO 2023 Onikişubat Kahramanmaraş projesi için hazırlıklar devam ediyor.

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi ve Onikişubat Belediyesi’nin destekleri ile EXPO 2023 kapsamında Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi tarafından 24 Eylül 2021 tarihinde “Çevrim İçi Karma Sergi” düzenlenecek.

Resim, dijital resim, heykel, seramik, grafik, illüstrasyon, fotoğraf ve video art gibi bütün sanat dallarından eser kabul edilecek. Katılımcılar her türlü teknik ve malzeme ile eserlerini hazırlamakta serbest olacak.

Çevrim içi karma serginin konusu EXPO 2023’ün ana teması olan “Doğa Dostu Şehir ve Duyarlılık” ve alt temalarından oluşacak.

Alt temalar: Çocuklar İçin Doğa Temelli Eğitim, Sadeliğin Bilgeliği, Kentsel Dönüşümün Biyofilik Tasarımı, Kentsel Bahçe Bitkileri ve Yöresel Yeme, Daha Yeşil, Daha Sağlıklı, Daha Mutlu

Özel Tema: Maraş Yöresel Yemekleri

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