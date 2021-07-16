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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kahramanmaraş'tan Ortadoğu ve Avrupa’ya kebap şişi

İHA

Kahramanmaraş'tan Ortadoğu ve Avrupa’ya kebap şişi

Kahramanmaraş'ta kebaplık şiş üreten Demirciler Çarşısı’nda yaklaşan Kurban Bayramı öncesi hareketlilik yaşanıyor. İç pazarın talebini karşılayan esnaf, Ortadoğu ve Avrupa ülkelerine de kebap şişi ihraç ediyor.
Bayramın yaklaşmasıyla satışlarında hareketlilik kazanan çarşıdaki şiş üreticileri, iç pazarın talebini karşılamanın yanında Ortadoğu ve Avrupa ülkelerine de kebap şişi ihraç ediyor. Tarihi çarşıda 52 yıldır esnaflık yapan 74 yaşındaki Fahrettin Balkarlı, “Türkiye'nin 81 vilayetinin yanı sıra Irak, Suudi Arabistan ile Almanya'ya da şiş ihraç ediyoruz. Yıllık ortalama 1 milyon şiş üretiyoruz” dedi.
Şiş üreticisi Balkarlı, “Senenin 365 günü şiş üretiyoruz. Bayramda talep artar ama çıkması, malzemenin yetişmesi meçhul. Ciğer şişi, kuşbaşı şişi, domates şişi ve tavuk şişi olmak üzere 4 çeşit şiş üretiyoruz. Kebap şişleri temiz kullanılması durumunda yıllarca kullanılabilir. Şiş temiz kullanılırsa 10 yıl kullanırsınız hiçbir şey olmaz. Kebabı yiyip bulaşığı ile bırakırsa haliyle paslanacak ama yedikten sonra sabunlu suyla temizlerse hiçbir şey olmaz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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