Kahramanmaraş’taki fabrika yangını kontrol altına alındı Kahramanmaraş'ta yangında

Kahramanmaraş’ta bir tekstil fabrikasında çıkan yangın çevredeki işletmelere sıçraması sonucu 2 tekstil, 1 mobilya, 1 PVC ile 2 depo büyük çapta zarar gördü. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alındı.



Yangın, KahramanmaraşAdana karayolu üzerinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında çıktı. Henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangına ihbar üzerine çok sayıda itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı yangına, Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) desteği de verildi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, plastik pencere ve mobilya işletmelerine de sıçrayarak büyüdü. Büyüyen yangının dumanları ise kentin birçok noktasından görülürken, dört koldan müdahale edilen yangın kontrol altına alındı. Can kaybının yaşanmadığı yangında maddi hasar oluştu.



‘Başkan Güngör olay yerinde’

Yangının yaşandığı fabrika ve çevresinde incelemede bulunan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, yaptığı açıklamada, “Adana yolu üzerinde bir tekstil firmasında çıkan yangına dair ihbar aldık. Özellikle ahşap ve mobilya yangını olan bölgede gerçekleşen yangına itfaiyemiz kısa sürede müdahale etti. Şuan İtfaiye ve Fen İşleri Daire Başkanlığımız, Orman Bölge Müdürlüğü ve kolluk kuvvetlerimiz burada. Toplamda 50 araçla yangına müdahale ediyor. Allah’ın izniyle kısa süre içinde kontrol altına alacağız. Hepimize geçmiş olsun diyorum. Ben burada tüm çalışanlara koordinasyon ve işbirliği için teşekkür ediyorum. Hemşehrilerimize, Kahramanmaraş’ımıza geçmiş olsun diyorum” ifadelerini kullandı.



İtfaiye Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada yangının kontrol altına alındığı soğutma çalışmalarının ise devam ettiği belirtildi.

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