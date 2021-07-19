Kahramanmaraş’ta lavantalar görsel şölen sunuyor

Kahramanmaraş’ta güzel görüntüsü ve mis kokusuyla lavanta tarlası ziyaretçilerinin ilgisini çekiyor.

Afşin ilçesinde evlenen çiftler, doğum günlerini kutlayanlar, mezun olan öğrenciler ve hatıra fotoğrafı çektirmek isteyenler lavanta tarlalarına koşuyor. Vatandaşların ilgisinin fazla olduğu belirten lavanta üreticisi Ali Özdemir, “Yaklaşık 15 dönümlük alana lavanta ektim. Lavanta ve işlenmiş lavanta yağında çok önemli bir gelir olduğunu gördük. Önümüzdeki yıllarda daha fazla alana ekim yapacağım. Pazarlama konusunda da herhangi bir sıkıntımız bulunmuyor. Vatandaşlarında ilgisi çok fazla. Lavantadan da çeşitli kozmetik ürünlerin yapılıyor. İlgi ve alakadan çok memnunuz” dedi.

Fotoğraf sanatçısı Mehmet Gören ise "Afşin ilçesinde bulunan lavanta çiçeklerinin fotoğraflarını çektik. Görsel şölen sunan lavanta çiçekleri muhteşem görüntüler oluşturdu. Bizler de bu güzelliklerin fotoğraflarını çektik. Fotoğraf meraklılarını ise buraya bekliyoruz" diye konuştu.

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