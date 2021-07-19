Kahramanmaraş'ta camiler dezenfekte edildi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi camileri dezenfekte etti.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı koordinesindeki çok sayıda ekip, kent genelinde bayram namazı dolayısıyla yoğunluğun oluşabileceği camileri dezenfekte etti. Şehrin sembollerinden Ulu Camii başta olmak üzere, Abdulhamithan Camii, Erzurumluoğlu Camii ve Doğukent Camii dahil birçok camide iç mekan ve ortak kullanım alanlarında yapılan çalışmayla, yoğunluk sebebiyle oluşabilecek bulaş riskinin engellenmesi hedefleniyor.

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