Kahramanmaraş'ta aranan 82 kişi yakalandı

Kahramanmaraş'ta hakkında yakalama kararı bulunan ve kesinleşmiş hapis cezası olan 82 kişi yakalandı.
Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler birçok suçtan aranması bulunan şahısların yakalanması için operasyon başlattı. Düzenlenen operasyonda, haklarında 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan F.T. (37), 5 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan A.D.'nin (41) de aralarında bulunduğu 47 kişi yakalandı. Hükümlüler önce emniyete daha sonra adliyeye ardından da cezaevine götürüldü.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Tokyo 2020
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.