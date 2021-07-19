Kahramanmaraş'ta aranan 82 kişi yakalandı

Kahramanmaraş'ta hakkında yakalama kararı bulunan ve kesinleşmiş hapis cezası olan 82 kişi yakalandı.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler birçok suçtan aranması bulunan şahısların yakalanması için operasyon başlattı. Düzenlenen operasyonda, haklarında 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan F.T. (37), 5 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan A.D.'nin (41) de aralarında bulunduğu 47 kişi yakalandı. Hükümlüler önce emniyete daha sonra adliyeye ardından da cezaevine götürüldü.

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