Yabancı uyrukluların kaldığı bekar evlerine yönelik denetim

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Kahramanmaraş’ta yabancı uyruklu şahısların kaldığı bekar evlerine yönelik denetim düzenlendi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dulkadiroğlu İlçesi Menderes Mahallesi’nde denetim yaptı. Gece saatlerinde 19 ekip 57 personelin katılımıyla 24 farklı adreste denetim yapan ekipler, 5 ikametin boş olduğu tespit etti.

Ayrıca 19 ayrı konutta ikamet eden 65 yabancı uyruklu şahsın kimlik kontrolü ve adres tespiti yapıldı.

Yapılan denetimlerde olumsuzluklar yaşanmadığı öğrenildi.

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