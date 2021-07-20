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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gönüllülerden sokakta çalışan çocuklara lunapark sürprizi

İHA

Gönüllülerden sokakta çalışan çocuklara lunapark sürprizi

Kahramanmaraş'ta bir grup gönüllü, sokakta çalışan çocuklara lunapark sürprizi yaptı.
Sokakta çalışan çocuklar için harekete geçen gönüllü gençler, hayırseverlerin destekleriyle çocukların eğlenceli vakit geçirmeleri için program düzenledi. Amaçlarının sadece çocukları mutlu etmek olduğunu söyleyen gönüllülerden Emine Saçak, "İyilik kazanacak diyerek çıktığımız bu yolda sokakta çalışan çocuklarımızı mutlu etmek istedik. Gönüllü arkadaşlarımızla birlikte birkaç gün öncesinden sokakta çalışan çocuklarımızı tespit ettik. Sonrasında hazırlıklarımızı tamamladık ve tespit ettiğimiz çocukları lunaparka getirdik. Hayatında hiç lunaparka gelmeyen çocuklar vardı. Onların doya doya eğlenmelerini sağladık. Çok mutlu oldular, tabii ki onların mutlulukları ile bizlerde mutlu olduk. Bizler de iyiliğin kazanması için böyle güzelliklere devam edeceğiz" dedi.

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