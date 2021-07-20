Kahramanmaraş'ta orman yangını (1)

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta, ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlere hem karadan hem de havadan müdahale ediliyor.
Onikişubat ilçesinin Bulutoğlu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, öğle saatlerinde, yangın başladı. İhbar üzerine bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, çok sayıda arazöz ile sevk edildi. Ekiplerin kontrol altına almaya çalıştığı yangına, havadan da 4 yangın söndürme helikopteri ve 2 yangın söndürme uçağı ile müdahale ediliyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ
2021-07-20 15:22:16
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