Kahramanmaraş’ta orman yangını

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Kahramanmaraş’ta ormanlık alanda çıkan yangına ekipler tarafından müdahale ediliyor.

Yangın, Onikişubat İlçesi Bulutoğlu Mahallesi’nde yer alan ormanlık arazide çıktı. Henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangına ihbar üzerine 4 helikopter, 2 uçak ve 4 yangın söndürme aracı ile çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sürerken yağın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

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