Kahramanmaraş'ta orman yangını (3)

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25 HEKTAR ALAN YANDI

Kahramanmaraş'ta Bulutoğlu Mahallesi'nde çıkan yangında alevler kontrol altına alındı. Yangında 25 hektar ormanlık alan yanarken, ekipler soğurma çalışmasına devam ediyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2021-07-20 21:12:31



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