Kahramanmaraş'ta helikopter ile havadan trafik denetimi

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Kahramanmaraş'ta trafik kazalarının önlenmesi için helikopter ile havadan trafik denetimi yapıldı.

Gaziantep, Kahramanmaraş Devlet Karayolu, Pazarcık ve Türkoğlu Devlet Karayolunda Kurban Bayramı trafik tedbirleri kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü personeli trafik denetimi yaptı. Helikopter destekli yapılan denetimin trafik kazalarının önlenmesi için yapıldığı öğrenildi. Uygulamada sürücüler genel trafik kurallarında bilgilendirme yapıldı.

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