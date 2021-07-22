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Kahramanmaraş'ta 89 yaşındaki Alzheimer hastasından haber alınamıyor

İHA

Kahramanmaraş'ta 89 yaşındaki Alzheimer hastasından haber alınamıyor

Kahramanmaraş'ta 89 yaşındaki Alzheimer hastası kayboldu.
Onikişubat ilçesi Yenidemir Mahallesi'nde ikamet eden Alzheimer hastası Abdurrahman Akdere (89) ortadan kayboldu. Yaşlı adamı bulmak için arama çalışması başlatıldı. Yapılan aramalara rağmen şu ana kadar yaşlı adama ulaşılamazken, Akdere ailesi yaşlı adamın görülmesi halinde kendileriyle iletişime geçilmesini istedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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