Kahramanmaraş'ta uğur böcekleri görsel şölen sunuyor

Kahramanmaraş'ta Uludaz Tepesi'ndeki uğur böcekleri görenleri hayran bırakıyor.

Kent merkezine 65 kilometre uzaklıkta bulunan Uludaz Tepesi'ndeki uğur böcekleri doğa severlerin ve fotoğrafçıların uğrak mekanı haline geldi.

Zirvede bulunan uğur böceklerinin çok etkileyici olduğunu söyleyen fotoğrafçı Doğan Yenigül, "Uludaz bölgesinde bulunan bu güzellikler görsel şölen sunuyor. Fotoğrafçılar olarak bu muhteşem manzarayı görüntülemek istedik. Uğur böceğinin bulunduğu yer doğaseverlerin ve fotoğrafçıların vazgeçilmezi haline geldi. Bizler de fotoğraflarını çekerek bu muhteşem güzelliği dünyaya tanıtmak istiyoruz" dedi.

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