Kız kardeşlere otobüste sözlü tacizde 1 kişi tutuklandı (2)

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SUÇ DOSYALARI KABARIK ÇIKTI

Kahramanmaraş'ta Şeyma Pak ile kardeşi Büşra Pak'ı halk otobüsünde taciz ettikleri öne sürülen Adem A. ile Aydın A.'nın suç dosyaları kabarık çıktı. Adli kontrolle serbest bırakılan Aydın A.'nın çeşitli suçlardan 6 suç kaydının oluğu ortaya çıkarken, tutuklanan Adem Arslan'nın ise Almanya'da ve Türkiye'de toplam 18 suç kaydı olduğu, bir süre önce de işlediği suçlardan dolayı sınır dışı edildiği belirlendi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2021-07-22 22:34:41



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