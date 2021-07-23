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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Domuztepe’nin figürleri ilmek ilmek işleniyor

İHA

Domuztepe’nin figürleri ilmek ilmek işleniyor

Dünyadaki en eski yerleşim yerlerinden biri olan Domuztepe Höyüğünde kazı çalışmaları sırasında ortaya çıkan tarihi eserler, usta eğitmenlerin ellerinde ilmek ilmek nakşediliyor.
Gerek radyokarbon tarihleme yöntemi, gerek ele geçen çanak çömleğin değerlendirilmesiyle MÖ 6500 5500 yıllarına tarihlendirilmesi öngörülen Demoztepe Höyüğü, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Türkoğlu ilçeleri sınırlarında yer alıyor. Tarihî ve kültürel değerlerin korunmasına yönelik çalışmalar yürüten Kahramanmaraş Olgunlaşma Enstitüsü, Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Halil Tekin ve ekibinin “Domuztepe” yerleşimine dair elde ettiği birtakım bulguları somutlaştırmak adına farklı sanat kolları tarafından tasarlanan 65 üründen müteşekkil “Domuztepe Koleksiyonu”nun hazırlıklarını sürdürüyor.
Kazı çalışmaları sırasında elde edilen çanak, çömlek gibi çeşitli yapıtların yanı sıra, farklı çizimler ve bulgular olgunlaşma enstitüsü tarafından çalışmaya alındı.
Günümüz ile geçmiş arasında bağ kurmak ve kültürel mirası geleceğe taşımak amacıyla yola çıkan olgunlaşma enstitüsünün eserleri önümüzdeki aylarda sergilenecek.
Enstitüde tasarımları yapılan tarihi eserlerden kimisi ayakkabıya, kimisi kumaşa, kimisi de çeşitli materyallere nakşediliyor. Birbirinden farklı 65 tarihi ürünün katalogları için çalışmaların yapıldığını ifade eden Kahramanmaraş Olgunlaşma Enstitü Müdürü Mutlu Aslantürk, “Bütün yıl yaptığımız bir çalışmanın son aşamasına geldik ve katalog çekimlerimdeyiz artık. Domuztepe, Göbeklitepe’den 2 bin yıl sonra Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ve Pazarcık İlçesi sınırındaki bir bölgeye yerleşmesiyle oluşmuş kültür hazinesi biz bu kültür hazinesiyle ilgili iletişimlerimizi Hacettepe Üniversitesi hocalarından Prof. Dr. Halil Tekin aracılığıyla yapmaya başladık ve o bölgedeki buluntuları görselleriyle ilgili bilgiler verdi. Biz bu görseller üzerinden atölyelerimizde tasarımlar yaptık. Ayakkabı atölyesinden tutup kuyumculuğa, bakır atölyesinden tutup nakış atölyesine, giyim atölyesinden tutun birçok alanda tasarımlar yaptık. Yaklaşık 65 parça ürünümüz var bu ürünlerin katalog çekimleri yapılıyor şuanda inşallah önümüzdeki sonbaharda vatandaşların beğenisine sunacağız. Bu çalışmanın amacı, Domuztepe’nin tanıtımına katkıda bulunmak” dedi.

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