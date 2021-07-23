Çocuklarını kurtarmak için suya atlayan baba yaşamını yitirdi

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde baraj göletine düşen çocuklarını kurtarmak suya atlayan ve çocuklarını kurtaran baba hayatını kaybetti.

Olay, ilçeye bağlı Ilıca Mahallesi’ndeki Kısık Kanyonu’nda meydana geldi. Adı henüz öğrenilemeyen baba, iki çocuğunun, kanyonu oluşturan gölete düştüklerini görür görmez suya atladı. Çocuklarını sağ olarak çıkaran baba ise bir anda kanyonun derinliklerinde kayboldu. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, suda yaptıkları aramada babanın cansız bedenine ulaştı. Sudan çıkarılan babanın cansız bedeni, otopsi için KSÜ Tıp Fakültesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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