Kahramanmaraş'ta kafası tabelaya sıkışan kediyi jandarma kurtardı

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Kahramanmaraş'ta kafası tabelaya sıkışan kedi, jandarma ekipleri müdahalesi ile kurtarıldı.

Onikişubat ilçesi Kavlaklı Mahallesi'nde jandarma, sabit trafik kontrolü esnasında Kavlaklı Mahallesi tabelasına sıkıştığını gördü. Kedi sıkıştığı yerden jandarma trafik ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Su verilen kedi doğal yaşamına kavuşturuldu.

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