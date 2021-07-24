Kahramanmaraş’ta orman yangını

Bazı il ve ilçelerde denize girmek yasaklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kahramanmaraş’ta ormanlık arazide çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Yangın, Kahramanmaraş Ahır Dağı’ndaki ormanlık arazide çıktı. Henüz çıkış nedeni bilinemeyen yangına ihbar üzerine 10 kişilik ekip ve 5 yangın söndürme aracı ile müdahale edildi.

Ekiplerin kısa sürede müdahale ettiği yangın büyümeden söndürüldü. Can kaybının yaşanmadığı yangında örtülü alan zarar gördü.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.