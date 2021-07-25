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Cemaate namaz kıldırdıktan sonra hayatını kaybetti

DHA

Cemaate namaz kıldırdıktan sonra hayatını kaybetti


Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'taki Hacı Ali Sabancı Camisi'nin imamı Arif Köşker (58), cemaatle namaz kıldıktan sonra fenalaştı. Hastaneye kaldırılan Köşker, kurtarılamadı.
Dulkadiroğlu ilçesi Bayazıtlı Mahallesi'ndeki Hacı Ali Sabancı Camisi'nde görev yapan Arif Köşker, cumartesi ikindi namazını kıldırdıktan sona cübbesini çıkarırken birden yere yığıldı. Cemaatin çağırdığı sağlık ekipleri, Köşker'i Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Burada tedaviye alınan Köşker, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Bir süre önce kalp ameliyatı olan ve damar tıkanıklığı yaşayan Arif Köşker'in ölümü, ailesini ve cami cemaatini yasa boğdu. 37 yıldır imamlık yapan Köşker'in cenazesi, Hacı Ali Sabancı Camisi'nde kılınan cenazenin ardından Kılağlı Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Cami görevlisi Musa Şeker, Arif Köşker'i kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, "Cumartesi günü ikindi namazını kıldıktan sonra cübbesini çıkarırken düşüyor. Biz dışarı çıkmıştık, Suriyeli bir arkadaşımız 'Hoca bayıldı' dedi. İçeriye girdiğimizde sırtüstü yatıyordu, 'Ben iyiyim, ambulans çağırmayın' dedi. Biz de kendisini dinlemedik, ambulansı çağırdık. Doktor, iki elini havaya kaldırmasını istedi ancak sağ elini kaldırdı, sol elini kaldıramadı. Ayağa da kalkamayınca ambulansla hastaneye götürüldü ve vefat haberi geldi" dedi.DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ
2021-07-25 13:30:05

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