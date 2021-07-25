Yaşlı adam ormanlık arazide ölü bulundu

Kahramanmaraş’ta 3 gündür aranan yaşlı adam, ormanlık arazide ölü olarak bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Onikişubat ilçesi Yenidemir Mahallesi'ndeki ikametinden 3 gün önce ayrılan Alzheimer hastası Abdurrahman Akdere'den (89) haber alamayan yakınları, durumu AFAD ve jandarmaya bildirilmiş, ikametinin yakınlarındaki ormanlık alanlarda aramalarını yoğunlaştıran yaklaşık 100 kişilik ekip, Akdere’nin cansız bedenini mahallenin 5 kilometre uzağındaki ormanlık arazide buldu.
Akdere'nin cesedi incelemelerin ardından otopsi için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
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