Kahramanmaraş’ta ayçiçeği tarlalarında görsel şölen

Kahramanmaraş'ta sarı renkte açan ayçiçeği tarlaları görsel şölen oluşurdu.

Andırın ilçesine bağlı Geben Mahallesi'nde yer alan ayçiçeği tarlaları çiçek açtı. Fotoğraf çektirmek isteyenlerin ilgi odağı olan tarlalar, görsel bir şölen sunuyor.

Fotoğraf tutkunlarının vazgeçilmezi haline geldiğini söyleyen fotoğrafçı Doğan Yenigül, “Geben Mahallesi'nde sarının farklı tonları, şeklinin güzelliğiyle ilgiyi üzerine toplayan ayçiçekleri, görenleri kendisine hayran bırakıyor. Fotoğraf tutkunlarının mekanı haline geldi. Bizler de burada bu eşsiz güzelliği görüntülemek istedik. Burada harika bir manzara var. Fotoğraf tutkunları için muhteşem bir ortam” dedi.

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