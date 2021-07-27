FETÖ'den aranan hükümlü Kahramanmaraş'ta yakalandı

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Kahramanmaraş'ta Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 6 yıl, 3 ay hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce sürdürülen operasyonda, FETÖ Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan aranan, hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç eski polis memuru F.Ç. (31) Onikişubat ilçesinde yakalandı.

Hükümlü sevk edildiği adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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