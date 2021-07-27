Tarihi İpek Yolu üzerindeki "Kuruhan" restore edilmeyi bekliyor

Kahramanmaraş’ta, kültür varlıkları envanterinde bulunan ve tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan Kuruhan, restore edilmeyi bekliyor.

Afşin ilçesine bağlı Altunelma Mahallesi ile Tanır Mahallesi arasında bulunan, eski Dağlıca yolu üzerindeki Kuruhan'ın XI. ya da XII. Yüzyıl’da Selçuklular tarafından onarıldığı biliniyor.

AraştırmacıYazar Mehmet Gören, Çin’den başlayarak Anadolu ve Akdeniz aracılığıyla Avrupa’ya kadar uzanan ve dünyaca ünlü ticaret yolu olan tarihi ‘İpek Yolu üzerindeki Kuruhan'ın, yer altına yapıldığını belirterek, "Alan düz olduğundan zor görünmektedir. 4 adet odası bulunan Kuruhan’ın yanında yer altında kenarlara bağlı büyük bir su deposu görünümünde bir mekan vardır. RomaBizans mimarisi olduğu söylenen bu muhteşem hana Nallıhan’da denilmektedir" dedi.

Mahalle sakinlerinin ise tarihi miraslardan birisi olan Kuruhan’ın kemerlerinin yıkılmak üzere olduğunu belirterek bir an önce restore edilmesini beklediklerini söyledi.

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