Kahramanmaraş'ta şiddetli rüzgar yurt binasının çatısını uçurdu

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Kahramanmaraş’ta şiddetli rüzgar öğrenci yurdu olarak kullanılan bir binanın çatısını uçurdu.

Dulkadiroğlu ilçesi Şeyh Adil Mahallesi’nde akşam saatlerinde etkili olan rüzgar, 9 katlı bir öğrenci yurdunun çatı kısmını uçurdu. Binanın çatısından uçan parçalar park halindeki 3 otomobili ile aynı bölgedeki çocuk oyun parkının üzerine düştü. Can kaybının yaşanmadığı olayda maddi hasarın oluştuğu öğrenildi.

Olayla ilgili güvenlik önlemi alan ekiplerin çalışması sürüyor.

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