Yem fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

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Kahramanmaraş'ta yem fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Türkoğlu ilçesi Kılılı Mahallesi'nde bulunan bir yem fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle gece yangın çıktı.

Fabrikada çalışanların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekibi ve jandarma ekibi sevk edildi. Yangın 1 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Fabrikada yangın sonrası maddi hasar meydana geldi.

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