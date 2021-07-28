Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışma yapıldı. Takip edilen H.K.,M.T. ve R.N. isimli şüpheliler uyuşturucu alışverişi esnasında suçüstü yakalandı. Narkotik polisi sokakta uyuşturucu sattığı tespit edilen şüphelileri takibe aldı. Yapılan takipte H.K.,M.T. ve R.N. isimli şüpheliler uyuşturucu alışverişi esnasında suçüstü yakalandı. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli olarak gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 3 şüphelinin ikametlerinde yapılan aramada çeşitli miktarlarda farklı uyuşturucu maddeler ile birlikte 1 adet tabanca ve uyuşturucu paketlemede kullanılan materyaller ele geçirildi.
Operasyonda yakalanıp adli mercilere sevk edilen H.K. (29), M.T.(30) ve R.N. (20) isimli 3 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.