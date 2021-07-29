Elbistan Festivali’nde Yusuf Güney rüzgarı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde düzenlenen Elbistan Festivali’nin üçüncü gününde Yusuf Güney rüzgarı esti. Sahne performansı ile göz dolduran Güney, kendisini dinlemeye gelenleri coşturdu.

Elbistan Belediyesi’nce “Size değer, bize değer, Türkiye’ye değer” sloganıyla düzenlenen Elbistan Festivali, üçüncü gününde renkli anlara sahne oldu. Cem Adrian konseri ile start alan Elbistan Festivali’nin üçüncü gününde de coşku ve heyecan hiç eksilmedi.

Ceyhan Nehri’nin yeryüzü ile buluştuğu Pınarbaşı göletinin kıyısında düzenlenen Elbistan Festivali’nin konuk sanatçısı ise Yusuf Güney oldu. Güney, akşam saatlerinde sahneye çıktı. İlk şarkısını seslendirdikten sonra seyircilerin arasına giren Güney, coşkulu kalabalıkla bol bol selfie çektirdi.

Konserin ortalarında Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz’ü sahneye davet eden Yusuf Güney, Mihriban adlı türküyü birlikte seslendirdi.

Başkan Gürbüz, düet yaptığı Güney’e, fahri Elbistanlı beratı verdiklerini belirtti. Elbistan Festivali’nin ilk 3 gününde birbirinden ünlü sanatçıları Elbistanlılarla buluşturduklarını ifade eden Başkan Gürbüz, Yaklaşık iki yıldır evde olan Elbistanlıların hepsi festivalimize akın ediyor. Sadece Elbistan’dan değil çevre il ve ilçelerden de misafirlerimiz festivalimize iştirak ediyorlar. Biz de onların coşkusuna ortak olmak istedik. Kıymetli sanatçımız Yusuf Güney’i Elbistan’da ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk. Festivalimizin geri kalan 4 gününde de birbirinden değerli sanatçılarımız bizimle olacak” dedi.

Düetin ardından performansına kaldığı yerden devam eden Yusuf Güney, seslendirdiği şarkılar ve türkülerle katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı. Seyircilerle iç içe bir konser veren Güney, yaklaşık 2 saat boyunca yerine duramadı.

Özellikle gençlerin büyük sevgisi ile karşılaşan Güney, hayranlarının fotoğraf çektirme isteklerini de kırmadı. Sahnedeyken, sosyal medya hesabından canlı yayın yapan Güney, hayranlarını da Elbistan’daki coşkuya ortak etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.